Boom di abbonamenti per Milan, Inter e Roma

15mila abbonamenti per l'Inter

leggi anche

Zhang: "Il prossimo anno ancora più competitivi"

Nonostante la delusione per la mancata vittoria dello scudetto, i tifosi dell'Inter hanno voglia di ripartire. Lo dimostrano gli oltre 15mila abbonamenti che hanno acquistato dal 18 maggio, giorno in cui è iniziata la vendita. L'Inter ha messo sul mercato 40mila tessere stagionali (35mila per i tifosi e le restanti riservate agli sponsor, con particolari pacchetti per le aziende). Nella prima fase di vendita è stata riservata una prelazione agli abbonati della stagione 2019-20; dall'11 giugno ci sarà un'altra lista d'attesa, composta da coloro che non erano riusciti a comprare l'abbonamento nell'ultimo anno pre-Covid. Per cui è molto probabile che il 20 giugno, quando si aprirà la vendita libera, non ci saranno più tessere disponibili.