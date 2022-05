Il centrocampista del Milan ha voluto salutare i tifosi rossoneri con un messaggio sui social: "Non avrei potuto sperare di chiudere questa esperienza nel modo migliore. Sono fiero di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici"

Ha messo la firma anche nell'ultima gara con la maglia del Milan Franck Kessié , che al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha realizzato il gol del 3-0 nella vittoria scudetto. Terminati i festeggiamenti il centrocampista ivoriano, che nel prossimo campionato giocherà nel Barcellona, ha voluto salutare i tifosi rossoneri : "Dopo 5 anni non potevo sperare di chiudere questa grande esperienza in modo migliore! - ha scritto Kessié sui suoi social. Un'emozione unica: siamo campioni d'Italia ! Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia e di aver condiviso questo percorso con dei compagni fantastici! Grazie di tutto! Grazie a tutti! Il vostro 'Presidente' ".

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Kessié, cinque anni a Milano e il futuro a Barcellona

leggi anche

Boom di abbonamenti per Milan, Inter e Roma

Arrivato a Milano dall'Atalanta nell'estate 2017, Kessié è stato un punto di riferimento nelle ultime stagioni nel centrocampo del Milan. L'ivoriano è sceso in campo 227 volte, tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee, con la maglia rossonera e ha realizzato 37 gol e 16 assist. Ora nel suo futuro c'è il Barcellona: infatti Kessié non ha rinnovato il suo contratto con il club rossonero in scadenza il prossimo 30 giugno e ha già trovato l'accordo con i blaugrana sulla base di un contratto quadriennale.