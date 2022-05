Prima storica promozione in Serie A per il Monza. "Meravigliosa serata". ha esordito Silvio Berlusconi, presidente della squadra brianzola. L'ex presidente del Milan non ha nascosto la propria felicità per la promozione raggiunta e ha aggiunto: "Abbiamo combattuto per un lungo anno e finalmente siamo arrivati a un traguardo storico. Dal 1912 il Monza non era mai stato in serie A. Oggi ci siamo arrivati e quindi è una cosa meravigliosa, per il Monza, per tutti noi e per tutti i cittadini della Brianza". Poi sulla prossima stagione: "Io sono abituato a vincere. È chiaro che adesso che siamo in serie A dobbiamo vincere lo scudetto, andare in Champions League e vincerla".