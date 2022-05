Missione compiuta per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che hanno mantenuto la parola e alla guida del Monza hanno conquistato una storica promozione in Serie A, campionato nel quale il club della Brianza non aveva mai giocato. Ma quanti acquisti hanno dovuto fare e soprattutto quanto ha speso il Monza per raggiungere la massima serie? Scopriamolo nella nostra gallery