Galliani: "Monza-Milan in Serie A è un sogno"

"È un sogno che si realizza. Io sono di Monza, quindi sono particolarmente emozionato. È la prima volta in 110 anni che questa squadra va in Serie A e per me, che da bambino andavo a vedere le partite con mia madre che mi portava per mano, è una gioia ancora più grande e, dopo tanti anni da dirigente, ce l'ho fatta. Sono molto emozionato e felice": la gioia di Adriano Galliani è tutta qui, in queste parole. Dopo gli anni ricchi di successi al Milan, si è rimesso in gioco con il 'suo' Monza sempre al fianco di Silvio Berlusconi, ottenendo un risultato storico per questo club che non aveva mai giocato in Serie A. Dal 28 settembre 2018 al 29 maggio 2022, meno di quattro anni per realizzare un sogno: "Non voglio fare il presuntuoso, ma pensavamo di farcela in tre anni. Dovevamo fare il doppio salto immediatamente, l'abbiamo sfiorato l'anno scorso arrivando terzi e quest'anno ce l'abbiamo fatta. Pensare a un Monza-Milan di campionato è un sogno incredibile. I miei figli mi hanno chiesto di battere l'Inter, ma questo è un altro ragionamento", aggiunge Galliani a Sky Sport.