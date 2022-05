Una promozione storica quella del Monza. La prima volta in serie A, ottenuta al termine di una difficilissima finale playoff contro il Pisa. E nello spogliatoio scoppia la festa con Silvio Berlusconi presente, omaggiato dai giocatori con il classico: "C’è solo un presidente, un presidente!" Cori anche per Stroppa ("Stroppa is on fire"), che oltre al giorno libero promette da bere a tutta la squadra. IL VIDEO

MONZA IN A, LE PAROLE DI BERLUSCONI