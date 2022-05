Il Monza festeggia la promozione in A e il presidente guarda già al futuro: "Possiamo fare del Monza una squadra super, credo che nessuno pensi ad andare via. Balotelli? Gli ho chiesto, per ridere, se vuole tornare a giocare qui. Vedremo se può rientrare nei piani della società"

"Possiamo fare del Monza una squadra super, mi piacerebbe che la salita del club in A sia continuativa". Lo assicura Silvio Berlusconi in occasione della festa per la promozione del club brianzolo in Serie A, categoria che il Monza affronterà per la prima volta nella sua storia. "Mi aspettavo una grande festa, passando per Genova prima di essere a Monza sono stato sommerso da complimenti e auguri. Poi c'è stato un tripudio di gente per il nostro pullman che attraversava la città. Adesso è bello festeggiare, da domani penseremo al futuro".