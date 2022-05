Stroppa: "Berlusconi sempre vicino. Scudetto..."

L'allenatore dei brianzoli parla a Sky Sport dopo la storica promozione in Serie A: "L'adrenalina non è ancora passata, è una bellissima soddisfazione. Berlusconi e Galliani sempre presenti: quando arrivò al Milan, il presidente parlò subito di successi e dopo un anno e mezzo vincemmo lo scudetto e la Coppa dei Campioni" BERLUSCONI: "TRAGUARDO STORICO, ORA LO SCUDETTO" Condividi

"L'adrenalina non è ancora passata, ci vorrà qualche giorno per rendersi conto di quanto fatto". È stata una notte di festa per Giovanni Stroppa dopo la prima, storica, promozione del Monza in Serie A. L'allenatore dei brianzoli ha ripercorso le tappe del successo in un'intervista a Sky Sport 24: "È una bellissima soddisfazione - spiega - Oltre alle questioni sportive c'era qualcosa di diverso per la proprietà, per la storia che questo club poteva avere". Una storia che Silvio Berlusconi vuole continuare a scrivere anche in Serie A. Il proprietario del Monza, infatti, ha già annunciato di voler vincere lo scudetto e giocare in Europa: "Io mi ricordo il discorso di insediamento al Milan - racconta Stroppa che è stato giocatore del Milan di Berlusconi - Disse: "Noi vinceremo in Europa, in Italia e nel mondo". Poi dopo un anno e mezzo è accaduto. Ho qualche timore dopo quello che ha detto ieri sera".

"Berlusconi e Galliani sempre presenti" leggi anche Galliani: "Monza-Milan in Serie A è un sogno" La presenza di Berlusconi e Galliani è stata costante nel corso delle settimane. Sempre vicini al Monza e al suo allenatore per supportarli in ogni momento: "Fare l'allenatore per loro è diverso - racconta Stroppa - Galliani è stata una spalla quotidiana, mi ha fatto lavorare molto bene. Con Berlusconi, ogni settimana, ci siamo confrontati prima e dopo la partita su quelle che potevano essere le scelte di formazione e il lavoro svolto, ma sempre con grande rispetto nei miei confronti. Questa è stata una sorpresa: pensavo fossero più condizionanti, invece sono sempre stati distaccati, ma presenti per darmi supporto e non farmi mollare mai".

La partita di Pisa: "Non abbiamo mai mollato" leggi anche Monza, festa grande in spogliatoio con Berlusconi Il Monza ha tagliato il traguardo grazie al doppio successo nella finale playoff contro il Pisa. La sfida di ritorno è stata complicata per i brianzoli, sotto di due gol dopo pochi minuti: "Forse i giocatori pensavano che la partita iniziasse alle 20.45 - ironizza Stroppa - Essere andati sotto così poteva ucciderci, invece non abbiamo mollato. I ragazzi mi hanno dato fiducia, poi è arrivato il gran gol di Machin e da lì ho avuto sensazioni positive". Da 2-0 a 2-2, fino al gol di Mastinu al 90° minuto che ha trascinato la partita ai supplementari. Stroppa, però, non ha mai smesso di crederci: "Stavamo per portare il risultato a casa, ma al 90° minuto per l'ennesima volta abbiamo subito una mazzata incredibile - aggiunge - In quel frangente, però, la squadra era padrona di cosa stesse facendo. Nei due tempi supplementari abbiamo fatto qualcosa di straordinario".

METODOLOGIA - Tutte, prima o poi, sono state squadre esordienti. Ecco perché per un'analisi più recente dell'andamento delle debuttanti assolute in A abbiamo limitato l'arco temporale agli ultimi 50 anni di calcio, cioè a partire dal 1970. La graduatoria è ordinata per posizione finale di classifica, bilanciata sul totale delle squadre presenti in quel campionato (un 18° posto in un campionato a 20 squadre è pur sempre meglio di un 16° posto su 16). I precedenti in totale sono 24. L'ultima debuttante - o per meglio dire la prossima - sarà il Monza di Berlusconi e Galliani che ha centrato la sua prima storica promozione in 110 anni di storia (da compiere il prossimo primo settembre). La penultima lo Spezia, all'esordio assoluto in A nel 2020-21 e capace di raggiungere due salvezze consecutive. Gli altri precedenti raccontano di record storici di sconfitte, ma anche di autentici miracoli sportivi.



