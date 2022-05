Liverpool e Tolosa, i club di calcio su cui ha già investito RedBird

RedBird ha acquistato una partecipazione di poco più del 10% nel Fenway Sports Group (FSG), proprietario del Liverpool. Un investimento per 750 milioni di dollari (come riportato da SkyNews UK). Fenway Sports Group, oltre alle azioni del Liverpool, possiede anche la squadra di baseball dei Boston Red Sox e il New England Sports Network. Attraverso la RedBird FC, piattaforma di analisi calcistica, nel liglio 2020 ha acquisito il controllo dell'85% del Tolosa (riportato in Ligue 1 nel giro di due stagioni)