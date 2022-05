La festa è andata in scena nei cieli di Shenzhen, organizzata da un fan club rossonero locale. Dall'immagine del tricolore alle scritte per i protagonisti. Non manca il tormentone "Pioli is on fire"

Le dediche

Si va dal motto "We are AC Milan" al logo del tricolore numero 19. Non mancano messaggi personalizzati per i protagonisti. Il tormentone Pioli is on fire arriva anche quindi anche in Cina. Mentre poi spunta anche un italianissimo "Grazie Paolo", dedicato a Maldini.