Non solo in campo, Dries Mertens è pronto a portare tutta la sua fantasia e la sua qualità anche in panchina, per ora da collaboratore o nelle giovanili. L’attuale giocatore del Napoli ha infatti ricevuto la licenza di allenatore UEFA A (che consente appunto di allenare le selezioni giovanili o di diventare collaboratore in una Prima Squadra) dopo un corso durato due anni con e grazie alla federazione belga. Per riuscire a ottenerlo, Mertens ha guidato in stagione alcune selezioni giovanili del Napoli, facendo così esperienza utile al conseguimento della licenza. Non solo Mertens però: tra i giocatori della federazione belga ad aver ottenuto la licenza di allenatore, c’è anche Kevin De Bruyne, che in passato ha annunciato di non esser sicuro di volersi sedere in panchina in futuro. Un passo comunque importante per i calciatori della nazionale belga, che grazie a un'iniziativa della federazione sono riusciti a conseguire la licenza pur essendo ancora in attività.