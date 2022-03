Con la cancellazione della Russia, restano 22 gare in calendario: stagione al via in Bahrain il 20 marzo, si chiude il 20 novembre ad Abu Dhabi. Attesa per la new entry Miami in programma l'8 maggio, raddoppia l'Italia con Imola che affianca la grande classica di Monza

F1, CANCELLATO CONTRATTO CON GP SOCHI