Il messaggio di Elliott sul sito del club conferma la volontà della nuova proprietà di continuare con il management attuale: "Con il nuovo accordo gli stessi leader eccezionali che ci hanno portato fin qui resteranno al timone. Con RedBird c'è condivisione di alcuni valori fondamentali". Gerry Cardinale: "Onorati di far parte dell'illustre storia del Milan. Si può avere successo in campo, ma tenendo profilo finanziario sostenibile"

Dopo l’ufficialità del passaggio a RedBird, Elliott ha pubblicato una lettera di ringraziamento sul sito ufficiale del club. Nel comunicato, tra le parti più importanti, Elliott conferma indirettamente la presenza di Maldini, Massara e Gazidis anche in futuro con la nuova proprietà: "RedBird, come noi, crede nello sviluppo di un club sostenibile e di successo, e manterrà il Milan finanziariamente solido e focalizzato sul futuro. Il proseguire del nostro coinvolgimento riflette la fiducia di Elliott nella leadership di RedBird e la nostra convinzione che il meglio debba ancora venire. E con il nuovo accordo gli stessi leader eccezionali che ci hanno portato fin qui resteranno al timone. Per questi motivi, il Milan può essere certo di contare sullo stesso livello di supporto che Elliott ha dato al club negli ultimi quattro anni"

"RedBird vede nel Milan le stesse nostre opportunità" leggi anche Cardinale: "Spingeremo Milan sempre più in alto" Elliott ha poi definito bene gli obiettivi della nuova proprietà, ritenendoli in linea con quelli precedenti, e le modalità di cessione del club: "È il momento giusto per condividere con voi i dettagli di un cambiamento nell'assetto societario del club: abbiamo concordato di trasferire la partecipazione di controllo di Elliott in AC Milan a RedBird Capital Partners allo stesso tempo rimanendo un investitore rilevante nella società anche mantenendo rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione - così Elliott nella nota rivolta ai tifosi rossoneri - RedBird vede nel Milan le stesse opportunità che abbiamo visto noi. Nel passare il testimone abbiamo sottolineato tre valori fondamentali: stessi traguardi, continuità di intenti e solidità finanziaria. Alla luce di questi punti concordati e sulla base dell'eccellente track record in investimenti sportivi, riteniamo che RedBird sia perfettamente posizionato per portare avanti una visione per il Milan che condividiamo".

Cardinale a Casa Milan con Maldini, Gazidis e Massara leggi anche Milan a RedBird per 1,2 miliardi: c'è l'annuncio In mattinata, il primo ad arrivare è stato Paolo Maldini, seguito successivamente da Ivan Gazidis e Frederic Massara. In attesa del rinnovo di contratto, i dirigenti rossoneri si sono recati a Casa Milan per partecipare al primo giorno in rossonero di RedBird. Dopo circa mezz'ora è arrivato anche Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird. Dopo la formalizzazione dell'accordo, lo stesso Cardinale ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali del club: "Siamo onorati di essere parte dell'illustre storia di AC Milan e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del Club proprio nel momento in cui è tornato a occupare la meritata posizione ai vertici nel campionato italiano con lo sguardo ai futuri traguardi a livello europeo e mondiale - ha dichiarato Cardinale - La filosofia di investimento di RedBird e i risultati conseguiti nel mondo dello sport hanno dimostrato che le società calcistiche possono avere successo in campo, mantenendo allo stesso tempo un profilo finanziario sostenibile".