Ma allora perché è stato pagato di più? Dipende dalla “solita” questione prezzo/valore.



Le potenzialità che RedBird ha visto nel Milan sono notevoli. Innanzitutto per il valore e la riconoscibilità del marchio Milan che ha un grande seguito in tutto il mondo. E poi perché fra le società più importanti nel mondo, il Milan - per la storia che rappresenta, per i risultati sportivi che (non) ha ottenuto nel recente passato e per le potenzialità commerciali che promette di sviluppare - è una di quelle con più margine di crescita