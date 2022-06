Serie A

Cambiare in corsa l’allenatore porta a risultati migliori? Il portale Calcio&Finanza ha provato a rispondere al quesito confrontando la media punti dei tecnici esonerati con quella dei subentrati, nelle ultime stagioni. Su 42 cambi in panchina, 30 hanno portato a un miglioramento; nell'ultima stagione è successo 8 volte su 10. Ma non sempre è arrivata anche la salvezza

Sono stati 10 i cambi di allenatore nell’ultimo campionato, addirittura 3 a testa per Cagliari, Genoa e Salernitana (nel Genoa non consideriamo la "parentesi” Konko, in panchina per una sola partita aspettando Blessin). Sono serviti?



Se il raggiungimento dell’obiettivo (nello specifico, la salvezza) può essere un modo per rispondere alla domanda, un approccio più “scientifico” consiste nel confrontare le medie-punti e valutare se i risultati siano migliorati.



Partiamo dunque analizzando la stagione appena terminata, per poi allargare il discorso alle precedenti