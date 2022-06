Calciomercato, le news di oggi LIVE

Primo colpo dell'estate di calciomercato della Roma, che ha chiuso per Nemanja Matic. Il centrocampista classe 1988 era in scadenza di contratto con il Man Utd e ha accettato la proposta dei giallorossi:con opzione (legata al numero di presenze) per un ulteriore anno per il serbo.: Matic, infatti, aveva delle offerte contrattuali molto importanti, ma ha deciso di riabbracciare lo Special One dal quale era stato allenato in Inghilterra (sia nel Chelsea che nello United).