Il club toscano ha annunciato con una nota ufficiale la separazione con Aurelio Andreazzoli: "Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale". Come sostituo, in pole ora c'è Paolo Zanetti, pronto al ritorno su una panchina di Serie A dopo l'esonero a Venezia dello scorso aprile

Andreazzoli non sarà l'allenatore dell'Empoli nella prossima stagione . Lo ha annunciato il club toscano con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito internet e divulgata attraverso i propri canali social. Andreazzoli, quindi, lascia l'Empoli dopo una stagione in cui la sua squadra ha ottenuto ottimi risultati, sia in classifica (l'Empoli ha chiuso al 14° posto con 41 punti e una salvezza raggiunta senza affanni) che sul piano del gioco. Ora, come sostituto per la panchina del club il favoritissimo è Paolo Zanetti , che nel pomeriggio si è liberato dal Venezia e ora è pronto a mettere la firma sul suo nuovo contratto di due anni anni con il club toscano.

Empoli-Andreazzoli: si chiude il terzo atto

Quello tra l'Empoli e Andreazzoli è un rapporto nato nel dicembre del 2017, quando l'allenatore - che proveniva dallo staff tecnico della Roma, dove ricoprì anche il ruolo di allenatore 'ad interim' della prima squadra, dal febbraio a giugno 2013 - subentrò a campionato già iniziato e condusse la squadra alla vittoria della Serie B e la conseguente promozione in Serie A. Nella stagione successiva, Andreazzoli fu confermato ma poi esonerato a novembre, prima di essere richiamato a marzo. Da quel momento la squadra svoltò, ma nonostante la media da 1,45 punti a partita, non riuscì a evitare la retrocessione. Dopo una breve parentesi al Genoa (a inizio della stagione 2019/2020), l'estate scorsa c'è stato il nuovo inizio: Andreazzoli ha gestito la squadra dell'Empoli per tutta la stagione con ottimi risultati. Le strade, però, adesso si separano: "Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale", questo il ringraziamento del club per il suo (ormai ex) allenatore.