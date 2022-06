Gian Piero Gasperini alza la voce e manda un messaggio preciso all'Atalanta in vista della prossima stagione. "Abbiamo tre strade davanti: alzare il livello tecnico della rosa pensando all’acquisto di uno o più calciatori di alto livello; ringiovanire la rosa; fare poco o nulla e vedere come va", le parole dell’allenatore nerazzurro a margine di un torneo di tennis organizzato alla Cittadella dello Sport di Bergamo. "Chiedo maggior chiarezza possibile, nel rispetto della squadra e dei tifosi, ma questo mi sembra che sia molto ben definito. Così non possiamo presentarci con l’obiettivo Champions. L’Atalanta ha fatto davvero tanto in questi anni, è conosciuta ormai in tutto il mondo e io non entro nel merito della società. Se mi si chiede se questa squadra è competitiva così come è, in grado di ripetere i successi del passato, dico che probabilmente la risposta è no. Il motivo è tecnico, non della squadra che non si tira mai indietro. Io ipotizzo le strade da percorrere, ma è la società che decide quale intraprendere”.