Il Tottenham non ha esercitato l'opzione per riscattare il calciatore di proprietà dell'Atalanta, che tornerà a Bergamo. Termina dopo un solo anno l'avventura del portiere italiano con gli Spurs

Termina ufficialmente l'avventura di Pierluigi Gollini con la maglia del Tottenham. Il portiere italiano, che si era trasferito a Londra la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, non è stato riscattato dagli Spurs e farà rientro a Bergamo come comunicato dal club inglese: "Confermiamo l'addio di Pierluigi Gollini dopo la conclusione del periodo in prestito dall'Atalanta. Auguriamo a Pierluigi, e a tutti i giocatori dell'Academy che ci lasciano, il meglio per il futuro".