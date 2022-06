Arrivano notizie confortanti per tutto l'ambiente Inter in merito alla condizioni di Milan Skriniar. Il difensore, uscito anzitempo (minuto 43) e tra le lacrime nel corso della gara di Nations League tra la sua Slovacchia e Kazakistan per infortunio, ha svolto quest’oggi degli accertamenti che hanno confermato la natura muscolare del problema fisico, escludendo qualsiasi interessamento del ginocchio. Già ieri, dopo un primo momento di preoccupazione, erano arrivate delle rassicurazioni ma adesso gli esami strumentali hanno confermato che si tratta "solo" di un infortunio muscolare e non di un guaio più serio al ginocchio.