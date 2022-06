Al 43' della sfida di Nations League il difensore dell'Inter costretto al cambio per un problema alla coscia sinistra, accusato a seguito di un intervento difensivo e di un movimento poco naturale della gamba. Skriniar ha provato a restare in campo, ma poi è uscito dolorante e si è seduto in panchina portandosi le mani sul volto. L'Inter aspetta notizie dagli esami ai quali si sottoporrà nelle prossime ore

Milan Skriniar tiene in ansia l'Inter. In seguito ad un brutto movimento dopo una scivolata, il difensore nerazzurro è stato costretto a lasciare il campo al 43' del primo tempo della partita di Nations League tra la sua Slovacchia e il Kazakistan per un problema accusato ai flessori della coscia sinistra. Come si vede dalle immagini, nel tentativo di contrastare un pallone, il nerazzurro ha allungato la gamba sinistra facendo un movimento poco naturale. Subito soccorso, Skriniar è prima uscito dal campo per poi rientrare e provare a continuare, sino a doversi arrendere una decina di minuti dopo, al 43' per l'appunto, quando è stato costretto a lasciare il campo al compagnno Valjent. A preoccupare, oltre alla dinamica dell'intervento, sono anche le immagini del difensore che una volta sedutosi in panchina si è portato le mani al volto, visibilmente sofferente. Ovviamente nelle prossime ore Skriniar si sottoporrà agi esami del caso, ma è normale che un po' di apprensione in casa Inter ci sarà questa notte.