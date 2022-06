Non solo Roma, Dan Friedkin vicino al Cannes

Il proprietario della Roma Dan Friedkin avrebbe acquistato il Cannes, club di National 3 in Francia (quinta serie, l'equivalente della nostra Eccellenza). A riportare tutto è il canale televisivo francese BFM. A breve dovrebbe esserci anche l'ufficialità, ma dalla Francia considerano ormai chiuso l'accordo tra la precedente proprietà e i Friedkin. Alla base della scelta della famiglia americana ci sarebbe un progetto di sviluppo immobiliare legato anche allo stadio. All'orizzonte dunque potrebbe esserci la costruzione di un nuovo stadio e di una cittadella sportiva, che permetterebbe ai Friedkin di sviluppare un altro progetto in ambito sportivo. Non solo Roma - considerata comunque la squadra principale - e Cannes: i Friedkin sarebbero interessati anche all'acquisto del Kortrjik, club belga dove tra le altre cose ha giocato in prestito anche Bryan Reynolds. Sarebbe un ulteriore investimento nell'ambito sportivo per Dan Friedkin che, secondo le stime di Forbes del 2022, vanta un patrimonio di 4,4 miliardi di dollari.