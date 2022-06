La Serie A svelerà il proprio calendario venerdì 24 giugno. L'assemblea dei club riunita oggi a Milano ha stabilito che in quella data sarà presentata la prossima stagione, che inizierà il 13 agosto 2022. Resta salva la conclusione del percorso delle società al campionato, che sarà ratificata dal Consiglio Federale il successivo 8 luglio: soltanto in quella data, infatti, la Federcalcio darà una risposta sulle iscrizioni dei club, alcuni dei quali hanno presentato domande necessarie di integrazioni, per le quali c'è tempo fino al 22 giugno.