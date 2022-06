Cattive notizie per Mathias Olivera. Il nuovo terzino sinistro del Napoli, acquistato in prestito con obbligo di riscatto (operazione da 15 milioni di euro) dal Getafe, è infatti uscito per infortunio al 35' del primo tempo della partita tra il suo Uruguay e Panama. Dopo un contrasto con l'avversario Cordoba, Olivera è caduto e ha immediatamente chiesto il cambio. Sostituito dal romanista Viña, è uscito dal campo in lacrime toccandosi il ginocchio sinistro. La sensazione è che si trattai di una distorsione anche se solo gli esami in programma nelle prossime ore potranno dire di più sulle condizioni del difensore e sull'entità della distorsione.