Koulibaly: "Non so cosa accadrà nel mio futuro"

Dal Senegal, il difensore del Napoli ha risposto alle domande sul suo futuro: "Non vi mentirò, non so cosa accadrà. Ora prenderò qualche giorno di vacanza. Poi, una volta tornato, vedremo cosa accadrà"

Dopo la fine della stagione con il Napoli, Kalidou Koulibaly è stato in ritiro con il Senegal per preparare insieme alla sua Nazionale i due match valevoli per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa (entrambi vinti, contro Benin e Ruanda). Arrivato a ormai un anno di scadenza del suo contratto con il club di De Laurentiis, il difensore ha risposto alle domande sul suo futuro: "Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo in Nazionale non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite. Ora passerò qualche giorno di vacanza qui in Senegal, durante l'anno è sempre molto complicato, una volta in Europa vedremo cosa accadrà".

Cosa avevano detto De Laurentiis e Spalletti leggi anche Spalletti: "Per me Koulibaly è incedibile" In merito alla situazione legata al rinnovo di Koulibaly, circa tre settimane fa si era espresso anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Queste erano state le sue parole: "Koulibaly è un simbolo del Napoli, se non vuole più esserlo deve deciderlo lui. Noi vogliamo che Kalidou resti, ma non posso obbligare nessuno. Ognuno ha la propria dignità e delle proprie esigenze. Io rispetto chiunque". Spalletti, invece, era stato ancora più chiaro: "Per me Koulibaly è incedibile".

Mertens si allontana, Bernardeschi in arrivo: il punto sul mercato del Napoli leggi anche Napoli, Bernardeschi sempre più vicino a dire 'sì' Koulibaly ha il contratto in scadenza nel 2023. Mertens, invece, nel 2022: con il belga, però, le trattative per il rinnovo non procedono per il verso giusto ed è sempre più probabile la sua partenza (clicca qui per le ultime). Dopo quella di Insigne, dunque, anche un'altra icona del Napoli degli ultimi anni - nonché miglior marcatore all time del club, con 148 gol - sembra vicino all'addio. In arrivo, invece, c'è Federico Bernardeschi: dopo la svolta avvenuta nella giornata di martedì, l'esterno offensivo ex Fiorentina - in scadenza di contratto con la Juve - è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Un affare che peraltro non dovrebbe escludere l'arrivo di un altro obiettivo del club: Gerard Deulofeu, individuato come obiettivo ideale per sostituire Mertens, in caso di confermato addio. Partenze, arrivi, rinnovi: anche il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo.