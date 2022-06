Pellegrini esaudisce l'ultimo desiderio di Fabio Ridolfi

Le parole di Lorenzo Pellegrini

"Ciao Fabio, ho sentito parlare di te e ho sentito parlare del tuo desiderio. Sono in Nazionale, purtroppo non riuscirò a passare di persona, ma ci tenevo tanto a fare questo video per mandarti un grande saluto. Quindi eccomi qua, ti mando un saluto grande, un abbraccio e un bacio". A Pellegrini vanno i ringraziamenti dell'Associazione Luca Coscioni (attraverso la quale Fabio stava tentando l'accesso al suicidio assistito) per la sua enorme sensibilità nell'aver inviato questo messaggio e aver corrisposto così al desiderio di Fabio, mentre era impegnato nella preparazione della partita della Nazionale che sarebbe scesa in campo di lì a poche ore. Ha comunque trovato il tempo per salutarlo nonostante la tensione che accompagna il prepartita di chi sta per rappresentare il proprio Paese - osserva Filomena Gallo, legale di Fabio e segretario dell'associazione Coscioni".