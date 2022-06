Tar respinge ricorso Figc su indice di liquidità

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato in via cautelare dalla Federcalcio contro la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sull'applicazione dell'indice di liquidità per le società come uno dei parametri fondamentali per l'iscrizione al campionato di serie A. Una vittoria per la Lega di serie A che aveva contestato non la misura ma il fatto che fosse calcolata sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo 2022. L'indice è stato introdotto dall'ultimo Consiglio Federale come "primo impegno - aveva detto Gravina - di un programma pluriennale verso il risanamento del calcio italiano".