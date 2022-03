È stato il parametro che ha condizionato le ultime sessioni di mercato di molti club, dalla prossima stagione l’indice di liquidità sarà uno dei criteri vincolanti per l’iscrizione al campionato. Diventerà a tutti gli effetti il metro per valutare lo stato di salute di una società misurando il rapporto tra attività e passività nel breve periodo, ovvero 12 mesi. Dimostrare dunque di poter garantire continuità aziendale in un periodo in cui, anche in piena pandemia, il costo del lavoro nel calcio è aumentato. Anche da qui la decisione della Federcalcio di utilizzare questo come criterio ammissivo al campionato di un club e non ad esempio uno che ne misuri il debito. Nel prossimo Consiglio Federale di Aprile verranno stabilite percentuali e coefficienti dell’indice di liquidità che ad oggi è dello 0,6. In pratica gli attivi devono coprire almeno il 60% delle spese. Una soglia che la Lega di Serie A vorrebbe abbassare. Con questi nuovi parametri al momento 5 squadre sarebbero in difficoltà ma nessuna in situazione critica.