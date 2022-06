Le curiosità sul calendario dell'Inter

Con un Romelu Lukaku in più, l’Inter di Simone Inzaghi riparte con l’obiettivo di tornare a vincere lo scudetto dopo il secondo posto alle spalle del Milan nell’ultimo campionato. La stagione 2022/23, che i tifosi nerazzurri si augurano possa essere quella della seconda stella, parte nel weekend tra il 13 e il 14 agosto in trasferta sul campo del Lecce neopromosso. L’ultima volta che da calendario l’Inter ha iniziato la Serie A fuori casa è stata proprio nella stagione 2020/21, quella del titolo con Antonio Conte. In realtà, quell’anno, i nerazzurri posticiparono la prima giornata contro il Benevento (partita vinta 5-2 al Vigorito) per via della finale in Europa League giocata in tarda estate. Per ritrovare l’ultimo vero esordio in trasferta dei nerazzurri bisogna tornare al 19 agosto 2018 quando al Mapei Stadium il Sassuolo sconfisse per 1-0 gli uomini allora allenati da Luciano Spalletti che concluderà poi al quarto posto la stagione. Non considerando il match rinviato di Benevento nella stagione 2020/21, per risalire all’ultima vittoria in una prima giornata in trasferta da parte dei nerazzurri bisogna tornare alla stagione 2012/13 con il successo di Pescara del 26 agosto: Sneijder, Milito e Coutinho regalarono i tre punti ad Andrea Stramaccioni. Considerando però anche quelle in casa, l'Inter ha vinto le ultime tre gare d'esordio stagionale in Serie A. Per quanto riguarda invece le statistiche di Simone Inzaghi alla prima di campionato, l’allenatore piacentino nelle ultime sette occasioni ha perso soltanto una volta (sulla panchina della Lazio) contro il Napoli nell'agosto 2018. Lo scorso anno all’esordio assoluto con l’Inter Inzaghi si presentò con un netto 4-0 a San Siro contro il Genoa. In un calendario fortemente condizionato dal Mondiale che inizierà il prossimo 21 novembre, il primo big match per i nerazzurri arriva alla 3^ giornata contro la Lazio all'Olimpico. Dopo appena due giornate, alla 5^, c'è proprio il derby contro il Milan (ritorno previsto alla 21^, il 5 febbraio stessa data del derby 2021/22). Un inizio difficile per i nerazzurri che all’8^ affronta la Roma mentre il big match contro la Juventus è previsto alla 13^ con ritorno alla 27^. Altri match che potrebbero valere lo scudetto sono quelli contro il Napoli di Spalletti: andata alla 16^, ritorno al San Paolo alla 36^. Proprio le ultime giornate potrebbero nascondere insidie per i nerazzurri visto che alla 37^ arriva l'Atalanta a San Siro mentre si chiude a Torino contro i granata di Juric.