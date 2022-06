Si inzia a Salerno, l'ultima con lo Spezia. A novembre e marzo i derby con la Lazio: il calendario della Roma

L'ultima stagione è terminata con il sesto posto in campionato e con la grande vittoria in Conference League, adesso la Roma di José Mourinho è pronta a ripartire. Secondo anno in giallorosso per lo Special One, che ha perso solo una delle 17 partite d'esordio stagionale da allenatore nei top 5 campionati europei e proverà a migliorare il piazzamento in Serie A. Lo farà a partire da Salerno: è contro la Salernitana in trasferta, infatti, che la Roma giocherà la 1^ giornata del campionato 2022/23 in programma nel weekend del prossimo 14 agosto. Nella 2^ giornata Pellegrini e compagni debutteranno in casa contro la Cremonese neopromossa. Poi, sempre ad agosto - nel weekend del 28 -, immediatamente un big match per i giallorossi, che nella 3^ giornata faranno visita alla Juventus. Nella 7^ giornata, in programma il weekend del 18 settembre, la sfida all'Olimpico contro l'Atalanta, che i giallorossi giocheranno dopo la seconda gara nella fase a gironi di Europa League (la prima partita post Europa sarà a Empoli nella 6^ giornata). Dopo la sosta, a inizio ottobre, Mourinho tornerà a San Siro per sfidare l'Inter nell'8^ giornata, mentre nell'11^ giornata arriverà il Napoli all'Olimpico. Nel weekend del 6 novembre, alla 13^ giornata, l'appuntamento più atteso, il derby contro la Lazio: la Roma lo giocherà dopo l'ultima partita della fase a gironi di Europa League (gli altri impegni post Europa saranno contro il Lecce alla 9^ e in trasferta con Sampdoria e Verona alla 10^ e alla 13^ giornata). L'ultima gara prima della sosta per i Mondiali sarà all'Olimpico contro il Torino alla 15^, mentre alla ripresa il 4 gennaio i giallorossi ospiteranno il Bologna. Nel weekend dell'8 gennaio, alla 17^ giornata, la trasferta contro il Milan campione d'Italia, mentre l'ultima giornata del girone di andata sarà fuori casa con lo Spezia. Alla 20^, la prima di ritorno, trasferta a Napoli, poi una serie di gare sulla carta più agevoli prima della sfida alla Juventus nella 25^ giornata, a inizio marzo. Sempre a marzo, nel weekend del 19, ecco il derby di ritorno contro la Lazio alla 27^ giornata. Fine di aprile parecchio impegnativo: alla 31^ il match fuori casa con l'Atalanta, alla 32^ lo scontro all'Olimpico contro il Milan. Alla 34^, la quartultima giornata, ecco il match interno con l'Inter, mentre alla penultima l'insidiosa trasferta di Firenze. La 38^ è ultima giornata, in programma nel weekend del 4 giugno 2023, sarà contro lo Spezia.