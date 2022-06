leggi anche

"Tanto. Per la prima volta si dovranno interrompere i campionati e ci sarà una pausa. Dopo le società potranno fare qualche aggiustamento. È una cosa nuova per tutti. Vedremo come andrà. Il mister Capello ha detto che la favorita sarà l'Inghilterra, perché di solito arrivano stanchi a fine anno, forse questa pausa può permettere agli inglesi di vincere".

Tornando al 2006 e al tema della ripresa post Mondiale. Come stavi dopo la finale? Quanto ti prosciuga un Mondiale?

"In quell'estate ci fu il passaggio dalla Juventus al Real Madrid. Nei primi mesi viaggiavo sulle ali delll'entusiasmo, poi tra novembre e dicembre ho avuto una crisi fisica e mentale. Credo sia normale. È uno scotto che, chi prima chi dopo, deve pagare. Basti vedere i Campioni d'Europa quest'anno... Sarà un campionato diverso dal solito e bisognerà prepararsi a tutte queste situazioni".

È stata la giornata in cui è stato svelato il calendario di Serie A. Come cambia il campionato?

"Nel nostro campionato partir bene è fondamentale per arrivare bene allo sprint finale. Partir bene e finire meglio è l'ideale (ride, ndr). Sarà un anno in cui l'aspetto fisico, gli infortuni e le rose più ampie faranno la differenza. Chissà che campionato sarà…"

Oggi è stato un giorno particolare. Lorenzo insiegne è partito in direzione Canada. Ti fa ancora effetto? Sarà un fattore di svolta per le prossime stagioni del Napoli?

"Ormai le società non sono più come prima, ora sono aziende e devono guardare ai bilanci. Dopo il covid, la situazione in Europa non è delle migliori. Dispiace veder giocatori andara via. Lorenzo Insigne farà un'esperienza di vita e personale incredibile, che gli permetterà di crescere ancora di più. A livello calcistico, non dovrà solo pensare allo stipendio, ma dovrà lavorare duro e mettersi di nuovo in discussione".