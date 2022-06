Il Milan vince un secondo scudetto. Dopo la prima squadra di Stefano Pioli, anche l'Under 15 ha vinto il tricolore. I baby rossoneri, allenati da Roberto Bertuzzo, hanno battuto in finale la Fiorentina: 1-0 il risultato finale a Tolentino con la rete di Camarda. Per il Milan è il terzo scudetto nel campionato under 15. Il "digiuno" durava dalla stagione 2009-2010, un anno in più rispetto alla prima squadra. L'allenatore era sempre Bertuzzo e in quella squadra giocavano, tra gli altri, Bryan Cristante e Andrea Petagna.