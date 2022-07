L'attaccante belga, appena tornato all'Inter, si prepara già per la prossima stagione e vuole farsi trovare in forma in vista del ritiro (l'Inter si ritroverà ad Appiano il 6 luglio). Ecco il video in allenamento che Romelu ha condiviso sui social

Romelu Lukaku è più carico che mai. L'attaccante belga è tornato all'Inter con obiettivi ambiziosi: "Non sono un individualista, penso sempre alla squadra - ha spiegato a Inter Tv -. Voglio che l’Inter vinca: farò tutto il possibile sia in allenamento sia in campo per far vincere l’Inter. Un messaggio per i tifosi? Sono contento di tornare qui: darò tutto ogni giorno per far felici di nuovo i tifosi e i miei compagni". Così, ha iniziato ad allenarsi in anticipo (l'Inter si ritroverà ad Appiano il 6 luglio) per farsi trovare pronto al momento del ritiro. E ha documentato il suo speciale allenamento sui social.