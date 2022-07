Silvio Berlusconi sogna in grande per il Monza. Galliani ha contattato Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, dicendo che se non dovessero trovare soluzioni soddisfacenti i biancorossi lo prenderebbero volentieri. Galliani, inoltre, ha telefonato anche all'agente di Dybala per far presente che - se non dovesse trovare un accordo con nessun club - il Monza sarebbe pronto. In difesa, invece, gli obiettivi sono Mingueza del Barcellona e Ayan del Sassuolo. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO