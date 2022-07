L'Atalanta si ritrova: Zapata il più atteso

Il ritmo giusto, per adesso, arriva dalla radio. Quello in campo lo acquisirà strada facendo. Lucido e tiratissimo: Duvan Zapata si è presentato cosi al raduno, è lui l’atalantino più atteso, se non altro perché la sua lunghissima assenza, nella stagione scorsa, coincise prima con il distacco dalle posizioni di vertice e, successivamente, con la zona coppe. Punto e a capo. Si riparte da zero. O quasi. Ma come pretende Gasperini con lo stesso entusiasmo, la benzina che nelle sue stagioni non è mai venuta meno. In questi giorni il cancello di Zingonia è come le porte dei saloon: gente che va (come Pessina) e gente che viene, come Ederson, uno dei centrocampisti che ha rubato maggiormente l’occhio nel campionato precedente e andrà subito a riempire una casella in mezzo al campo.