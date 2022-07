Inizio di stagione sfortunato per Davide Zappacosta . L'esterno destro dell’ Atalanta , infatti, si è procurato una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra con interessamento del tendine. A comunicarlo è la stessa società bergamasca nel report ufficiale pubblicato nel proprio sito web al termine della prima giornata del ritiro a Zingonia: "Per quanto riguarda Davide Zappacosta, nei giorni scorsi durante una seduta di allenamento individuale , ha riportato una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra con interessamento del tendine. L’atleta ha intrapreso il percorso riabilitativo previsto e la prognosi sarà stabilita in rapporto all’evoluzione clinica", si legge nel comunicato.

Obiettivo prima di campionato

leggi anche

L'Atalanta si ritrova: Zapata il più atteso

Un infortunio che Zappacosta si è procurato nei giorni precedenti durante un allenamento individuale e non dunque nel primo giorno di lavoro dell’Atalanta a Zingonia. I tempi di recupero, come si legge nel comunicato, saranno stabiliti giorno dopo giorno in rapporto all’evoluzione clinica, ma secondo le prime indiscrezioni l’esterno classe 1992 resterà fermo ai box per circa un mese. L’obiettivo, dunque, è quello di essere disponile per la prima giornata di campionato che vedrà l’Atalanta impegnata in trasferta al Ferraris contro la Sampdoria il 13 agosto con fischio d’inizio alle 18.30.