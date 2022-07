Monza, le nuove maglie e il nuovo sponsor

Presentate le nuove maglie del Monza. Il club brianzolo sarà accompagnato da Motorola nella sua prima stagione in Serie A: "Una grande azienda che ha captato la voglia di diventare grande di questo club", dice Adriano Galliani. Soddisfazione per Carlo Barlocco, Executive Director di Motorola: "Pronti ad affrontare sfide complesse" GALLIANI SUL MERCATO DEL MONZA Condividi

Giornata speciale per il Monza con la presentazione delle nuove maglie che accompagneranno il club brianzolo nella sua prima stagione di Serie A. Nella nuova avventura il club del patron Silvio Berlusconi sarà accompagnato da un marchio di grande prestigio come Motorola: "Una grande azienda che ha captato la voglia di diventare grande del Monza - dice l'ad Adriano Galliani - Il Monza è arrivato in Serie A quest’anno, forse è ancora una piccola ma grazie alla proprietà di Silvio Berlusconi diventerà anche una grande società di Serie A. Ci stanno credendo gli sponsor, i giocatori e ci stiamo credendo noi. Benvenuti e grazie a Motorola per essere insieme ai colori biancorossi che per la prima volta della loro storia sono finalmente arrivati in Serie A".

"Motorola e il Monza pronti ad affrontare sfide complesse" Molto felice della nuova partnership anche Carlo Barlocco, Executive Director di Motorola: "Motorola e AC Monza hanno una storia importante alle spalle e negli ultimi 3 anni hanno intrapreso un rapido processo di crescita. Entrambi i brand sono infatti entrati nei cuori degli italiani - dice - Siamo davvero felici di poter contribuire a sostenere la crescita del Monza, una squadra che continuerà a regalarci grandi emozioni e con cui sentiamo di condividere tanto. Abbiamo infatti la stessa determinazione nell'affrontare le sfide più complesse per raggiungere traguardi ambiziosi, avendo il coraggio di superare ogni limite e puntando su passione, talento e creatività".

"Per il Monza necessario un periodo di startup" Galliani ha parlato anche dei costi sostenuti dalla società e del progetto per continuare a far crescere il Monza: "Sostenibilità? Se avessimo tenuto da conto il tema della sostenibilità il Monza sarebbe ancora a lottare in serie B - spiega l'Ad - Oppure se ci fossimo basati sul fatturato dello scorso anno da 15 milioni ne avremmo spesi una decina e saremmo andati giù dalla Serie A come un sasso. Se fatturassimo un miliardo andrebbe bene, potremmo spendere 800 milioni e autosostenerci. Io credo che un periodo di startup sia necessario, altrimenti vincono sempre gli stessi".