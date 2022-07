Le parole dell'amministrazione delegato del Monza dopo la conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie: "Con Berlusconi ci sentiamo 2-3 volte al giorno, io propongo sempre acquisti che poi lui paga" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

A Milano sono state presentate le maglie del Monza (griffate Motorola) per la stagione 2022-2023. Adriano Galliani - nello Spazio Lenovo nel centro della città - ha mostrato la prima e la seconda maglia, ma anche quelle dei portieri, mentre la terza sarà presentata il primo settembre (in occasione del compleanno del club). L'amministrazione delegato, in questa occasione, ha parlato dei prossimi obiettivi del Monza: "Il decimo posto non è né un obiettivo minimo né un obiettivo massimo, è un obiettivo che è giusto darsi. A me piace molto dare obiettivi, nonostante dicono che porti sfortuna". E poi ancora: "Questa è una neopromossa di proprietà di Silvio Berlusconi, è il brand Berlusconi che dà quest'attenzione qui: Berlusconi nello sport ha voluto dire Milan per tanti anni, noi siamo ancora piccoli, come società, ma abbiamo una grande proprietà. Ci sentiamo 2-3 volte al giorno, io propongo sempre acquisti che poi lui paga. Berlusconi ha una passione per il Monza incredibile".

Dal blitz per Dzeko a Mauro Icardi Sul palco, Adriano Galliani ha raccontato di un blitz per Dzeko nel 2011 a Sarajevo. "Sorrido perché ricordo un weekend romantico tra me e Ariedo Braida, nascosti in un albergo a Sarajevo nel tentativo di anticipare la concorrenza per Dzeko: sono passati 11 anni se non sbaglio, ma arrivò il ciclone Manchester City e si portò via Dzeko con 40 milioni di euro". E a proposito di mercato, gli viene chiesto di Mauro Icardi, nome associato al Monza negli ultimi giorni: "Parigi è più glamour delle montagne di Sarajevo. Un pensiero a Icardi lo abbiamo fatto? Non abbiamo fatto un pensiero su nessuno. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, una volta mi disse: 'Le notizie del mercato non smentirle, lasciale andare'. Non ci sentiamo offesi quando sentiamo i nomi di Barrow, di Dzeko o di Icardi".

Belotti, Pinamonti, Petagna: gli altri nomi L'amministratore delegato del Monza ha parlato poi ancora di mercato. Su Andrea Petagna: "Lo sento, lo ascolto, gli voglio bene. Io spesso la sera parlo con giocatori che avevo anni fa, sono tutti amici. Quando ci si incontra per caso tra me e Petagna baci e abbracci, ma da lì a diventare un giocatore del Monza ce ne passa". Marlon il primo nome per la difesa? "Per caratteristiche tecniche è uno che serve. Non vuol dire che lo prendiamo, ma a domanda rispondo. Non ci sono particolari passi in avanti per lui. Parliamo con tanta gente”. Adriano Galliani ha poi confermato i contatti per Andrea Pinamonti. "Sì, ci sono stati. Basta, nient'altro. E' certo che ci piace. E' un po' caro, ma piace. E' un ragazzo italiano, ha le caratteristiche che piacciono alla proprietà del Monza: l’unico difettuccio è che è un pochino caro". Nessun pensiero su Andrea Belotti: "Al momento non ci abbiamo pensato. Sappiamo che è libero. Ma cerchiamo una prima punta con caratteristiche tecniche diverse". E infine su Pirola, in arrivo alla Salernitana: "Lo ringraziamo per ciò che ha fatto, è nel nostro cuore, ma lì siamo coperti perché abbiamo preso Carboni. Ma l'Inter lo sa, con Ausilio, Marotta e Baccin i rapporti sono ottimi".