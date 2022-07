Il presidente blucerchiato ai microfoni di Sky Sport: "Finché non ci sarà il cambio di proprietà noi continueremo a combattere, so che c'è qualcuno che sta studiando i numeri ma non conosco le tempistiche". Sulla nuova stagione: "Giampaolo arma in più, arriveranno un difensore e un centrocampista"

Una nuova stagione alle porte e un passaggio di proprietà che in casa Sampdoria non è ancora avvenuto, nonostante il club sia da tempo in vendita. Il presidente blucerchiato Marco Lanna ha fatto il punto anche sulla situazione societaria nell’intervista rilasciata a Sky Sport: "Tutti all’interno del CDA pensavamo di concludere a giugno con la salvezza e l’iscrizione al prossimo campionato, i tempi invece si sono un po’ allunganti ma noi andiamo avanti finché non arriverà qualcuno: continueremo a combattere come abbiamo combattuto fino a oggi", le sue parole.

Marco Lanna sarebbe più felice se questa offerta arrivasse in breve tempo?

"Per il bene della Samp sarebbe una cosa che ci aiuterebbe, anche per poter fare un mercato diverso. Una nuova proprietà potrebbe avere obiettivi diversi. Noi cerchiamo di mantenere e migliorare la squadra con le risorse che abbiamo. Qualcuno che sta studiando i numeri c’è, così mi è stato assicurato, ma sui tempi non ho assolutamente idea"

L’ex presidente Ferrero non può avere ruoli in società e non può fare mercato, ma anche se il club è in mano a un trust la società è riconducibile a lui. Lo sentite?

"Che io sappia no, credo che anche lui sia alla finestra, ma deve stare tranquillo perché stiamo facendo tutto quello che possiamo per il bene di questo club"