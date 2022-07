Monza a secco, pioggia di gol per Lazio e Atalanta

Domenica di test amichevoli per diverse squadre della serie A. Subito in campo il neoacquisto Pessina nel Monza che contro il Bellinzona non è andato al di là dello 0-0. Goleade per Atalanta e Lazio con Boga e Felipe Anderson grandi protagonisti. Vittoria larga anche per il Sassuolo dove fa rumore l'assenza di Scamacca, ore calde per lui sul mercato. Nel Bologna che attende i nazionali spazio a molti giovani