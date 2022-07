Sette gol nella prima amichevole stagionale, per la Fiorentina che a Moena batte il Real Vicenza. Subito in evidenza il nuovo acquisto Jovic, autore di quattro reti in 28 minuti. In gol anche Gonzalez, Pierozzi e Ikoné. Debutto per Gollini e Mandragora

FIORENTINA-REAL VICENZA 7-0

42’ Nico Gonzalez, 43’ Pierozzi, 55’, 67’, 78’ e 83’ Jovic, 56’ Ikonè



FIORENTINA primo tempo (4-3-3): Terracciano; Pierozzi, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano

FIORENTINA secondo tempo: (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Rasmussen, Venuti; Duncan, Amrabat, Bianco; Sottil, Jovic, Ikonè

REAL VICENZA (4-4-2): Rodriguez; Litcan, Panagiotis, Martinez, Tozzo; Kwarteng, Adam, Lushchayev, Ngissah; Stefani, Ayalah



Sette gol nella prima amichevole e ben quattro in un solo tempo segnati dal nuovo acquisto Luka Jovic. La nuova avventura alla Fiorentina dell’attaccante serbo inizia subito con un poker: avversario il Real, non ovviamente quel Madrid da cui si è appena separato, ma il Real Vicenza. In Spagna la stampa già ironizza, sul fatto che alla prima partita Jovic abbia già segnato più gol di quanti il serbo ne abbia realizzati in tre anni di Liga (appena 3 in 51 gare). L'avversario certo non era di alto livello (Il Real Vicenza è attualmente attivo solo nel settore giovanile) ma a Moena (Trento, dove la squadra è in ritiro) il test è comunque servito a Vincenzo Italiano per valutare la condizione dei suoi. Subito in campo titolare il nuovo acquisto Mandragora, il primo gol stagionale è arrivato con Nico Gonzalez sul finire del primo tempo, seguito subito dal raddoppio del giovane Edoardo Pierozzi. Nel secondo tempo, oltre alle quattro reti di Jovic (la prima su rigore, che lo stesso serbo si era procurato) anche un gol di Ikonè. Nel secondo tempo, in porta c’è stato spazio anche per il debutto di Gollini.