Tanti i giocatori passati nella storia dal Real Madrid al campionato italiano: un flusso diventato sempre più frequente a partire dagli anni 2000. Tra quelli che sono "rinati" o che si sono confermati campioni e altri rivelatisi flop, l'ultimo in ordine di tempo è Luka Jovic. Che non è nemmeno il primo attaccante ad approdare in viola...