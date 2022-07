10/10 ©Getty

MAREK OGGI - Salutato il Napoli, Hamsik volò in Cina al Dalian Pro. Lo scorso anno è tornato in Europa, al Goteborg, prima di firmare con il Trabzonspor. Il centrocampista ha ancora un anno di contratto con i campioni di Turchia in carica e hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione