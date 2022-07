I tifosi del Napoli aspettavano sia Kalodou Koulibaly che Victor Osimhen, ma alla fine nel ritiro di Dimaro è arrivato solo l'attaccante nigeriano. Nel video l'accoglienza della gente presente in Val di Sole proprio nelle ore in cui il difensore viene ceduto al Chelsea. Dopo i test in palestra, Osimhen ha subito lavorato in campo

