Napoli, piace Simeone se parte Petagna

Movimenti anche in attacco per il Napoli. Il Monza, infatti, prepara un'offerta per Petagna: prestito con obbligo di riscatto da 13/14 milioni in caso di salvezza. In caso di partenza di Petagna, gli azzurri potrebbero andare su Giovanni Simeone. L'operazione potrebbe essere impostata in prestito con obbligo di riscatto da 15 milioni. Intanto Mertens potrebbe restare: il giocatore è fiducioso per trovare l'intesa con il club.