Calciomercato

Mourinho ha accolto Celik, il fedelissimo Matic e Svilar. Confermate le partenze a titolo definitivo per molti giocatori già in prestito nella passata stagione, come Ünder, Pau Lopez e Florenzi. Mkhitaryan ha invece firmato da svincolato con l'Inter CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE