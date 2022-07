Roma ko con lo Sporting: allo stadio anche Dybala

La Roma esce sconfitta nella terza amichevole pre-campionato. La squadra di Mourinho viene battuta dallo Sporting Lisbona allo stadio Algarve di Faro 3-2. Partita dai ritmi gradevoli: portoghesi in vantaggio al 29' con un rigore di Pedro Gonçalves, pareggiano i giallorossi grazie a un autogol di Inacio. Sporting nuovamente in vantaggio sempre con Inacio e Roma di nuovo in gara grazie a Pellegrini. Decide nel finale Tabata. In tribuna anche Dybala per vedere all'opera i suoi prossimi compagni