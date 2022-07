prova convincente dell'Inter nell'allenamento congiunto con partitella contro il Novara. La squadra di Simone Inzaghi riponde in maniera positiva specie da un punto di vista offensivo. Segnano Dzeko, Lautaro (doppietta) e Lukaku. Primo gol anche per Bellanova e chiusura per il giovane Zanotti

INTER-NOVARA 8-1

7' Barella (I), 10' Dzeko (I), 22' Bellanova (I), 48' e 80' Lautaro, 51' Lukaku (I), 56' Bortolussi (N), 62' aut. Ciancio (I), 77' Zanotti (I)



L’Inter chiude la giornata con l’allenamento/partitella congiunta contro il Novara. Dopo la leggera seduta mattutina, per gli uomini di Simone Inzaghi altra prova convincente soprattutto da un punto di vista offensivo. Protagonista assoluto della gara Lautaro Martinez che ha replicato la doppietta già vista contro il Lugano. Bene anche Edin Dzeko: il bosniaco ha raddoppiato dopo la rete di Barella che ha sbloccato il match. Primo tempo concluso per 3-0 in favore dei nerazzurri. E’ arrivata anche la prima rete del neo arrivo Bellanova.



Nella seconda parte di gara spazio a Lautaro e Lukaku che hanno mostrato immediatamente un feeling ritrovato dopo la prima esperienza nerazzurra del belga. L’argentino ha realizzato la sua personale doppietta e Lukaku è andato in gol nella seconda parte di ripresa. La rete di Bortolussi ha reso il punteggio un po’ meno amaro per il Novara. L’ultimo gol dei nerazzurri è stato realizzato dal giovane Zanotti che aveva già esordito in prima squadra lo scorso dicembre con il Cagliari.



Prossimo impegno dei nerazzurri certamente più probante. L’avversario di turno sarà il Lens (sabato alle 18) e certamente Simone Inzaghi avrà modo di capire in maniera ancora più concreta a che punto è la condizione dei suoi.