La squadra di Mourinho scenderà in campo stasera alle 20 contro i francesi del Nizza per l'ultima amichevole del ritiro giallorosso in Portogallo. C'è ancora incertezza sull'esordio di Paulo Dybala: l'argentino potrebbe esser tenuto a riposo, con la "prima" che slitterebbe al 30 luglio contro il Tottenham. Intanto la Roma continua a lavorare al colpo Wijnaldum. Le ultime dal nostro inviato Angelo Mangiante. GUARDA IL VIDEO

