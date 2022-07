Oggi alle 17 AZ Alkmaar-Bologna: LIVE su Sky

Test importante in terra olandese questo pomeriggio per il Bologna in vista del via ufficiale della stagione. La squadra di Sinisa Mihajlovic sfiderà l'AZ Alkmaar, quinta lo scorso anno in Eredivisie. La diretta su Sky Sport Football alle 17 con la telecronaca di Massimo Marianella

Il campionato si avvicina. A tre settimane dal via della serie A, test importante per il Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic oggi alle 17 (diretta Sky Sport Football con la telecronaca di Massimo Marianella) sfiderà infatti in Olanda l’AZ Alkmaar, squadra che ha chiuso al quinto posto la stagione scorsa in Eredivisie. Tra i neoacquisti della squadra allenata dall’olandese Pascal Jansen figura anche Jens Odgaard, attaccante 23enne prelevato questa estate per 4 milioni dal Sassuolo. Un amichevole di rilievo, contro avversari di livello, più rodati nella preparazione (stanno disputando i preliminari di Conference League, campionato al via il 7 agosto), che arriva a sette giorni di distanza dall’ultimo test vinto in scioltezza dai rossoblù contro il Castiglione (7-1 il finale). Una occasione perfetta per migliorare gioco, meccanismi, inserimento dei nuovi e preparazione. Alla trasferta di oggi non prederanno parte Dijks, Bonifazi e Kasius.